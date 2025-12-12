Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice svizzero, che in chiusura evidenzia un timido -0,13%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 12.956. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 12.879,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 12.854,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)