Arista Networks in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, che tratta in perdita del 6,21% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Arista Networks
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Arista Networks
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 132 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 141,7, mentre il primo supporto è stimato a 122,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)