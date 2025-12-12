Assogasliquidi: via libera al decreto MIT su fondi per la mobilità pesante sostenibile

(Teleborsa) -per l’avvenuta pubblicazione oggi del, datato 24 ottobre, che definisce criteri di riparto delper la strategia di mobilità pesante sostenibile. Il decreto era molto atteso dal comparto perché stabiliscenel quinquennio 2027-2031."Il raggiungimento di questo obiettivo è il risultato diportata avanti con determinazione anche dalla nostra associazione, in sinergia con le associazioni rappresentative ANFIA e ANITA" commentaEsprimiamo vivo apprezzamento – sottolinea Cimenti – per l’operato del. Il loro lavoro ha permesso di tradurre in realtà una visione strutturale del sostegno al settore dei trasporti"."Il decreto – aggiunge- rappresenta un tassello decisivo nell’opera di rappresentanza del settore del GNL, attività che abbiamo avviato oltre dieci anni fa. L’adozione di una programmazione pluriennale e strutturale dei fondi risponde pienamente alle istanze presentate dall’Associazione a più riprese al decisore pubblico. Il provvedimento – continua Amadei -carburanti immediatamente disponibili e tecnologicamente maturi, decisivi per la politica energetica nazionale e per il conseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione del trasporto pesante".Proprio per garantire che la misura sia indirizzata al rinnovo del parco a favore dei carburanti alternativi, in vista dei futuri passaggi normativi,per le imprese di autotrasporto che scelgono virtuosamente di investire nel rinnovo della flotta con mezzi alimentati a GNL e bioGNL."Siamo certi – conclude Amadei - che anche nella successiva fase attuativatutto, verso le Imprese impegnate a investire nella crescita della disponibilità dei mezzi alimentati a GNL e bioGNL e delle infrastrutture di stoccaggio e distribuzione di tali carburanti, una vera eccellenza industriale a livello internazionale".