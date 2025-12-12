Avvio all'insegna del denaro per Milano e gli altri Eurolistini

(Teleborsa) - L'ultima seduta della settimana si apre in frazionale rialzo
per il FTSE MIB
, in linea con le principali Borse Europee, in scia a Wall Street sostenuta dai record di Dow Jones e S&P 500, grazie al settore finanziario e all'accordo di Walt Disney con OpenAI e nonostante i risultati trimestrali di Oracle che hanno pesato sul Nasdaq.
Dopo l'ulteriore taglio ai tassi di interesse di 25 punti base da parte della Fed mercoledì, gli investitori ora guardano alla BCE
, dalla cui riunione politica della prossima settimana ci si attende che il costo del denaro venga lasciato invariato
.
Intanto sul fronte macro, il PIL di ottobre del Regno Unito
è diminuito dello 0,1% su base mensile, risultando inferiore alle attese. Confermata al +2,3% su anno l'inflazione di novembre in Germania
. In Francia, invece, l'inflazione di novembre
è stata rivista al ribasso a -0,2% su mese.
Sul fronte interno, a Milano guida Lottomatica
dopo l'upgrade a Overweight
da Morgan Stanley, seguita da TIM
con Poste Italiane che ieri sera ha comunicato di essere arrivata al 27,3%
.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,174. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.291,8 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,94 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +73 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,53%. Tra gli indici di Eurolandia
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,48%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,36%, e Parigi
avanza dello 0,25%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 43.983 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 46.707 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,48%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,24%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buona performance per Lottomatica
, che cresce del 2,39%.
Sostenuta Telecom Italia
, con un discreto guadagno dell'1,61%.
Buoni spunti su STMicroelectronics
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,52%.
Si muove in modesto rialzo Unicredit
, evidenziando un incremento dell'1,26%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferrari
, che prosegue le contrattazioni a -0,64%.
Discesa modesta per Recordati
, che cede un piccolo -0,62%.
Pensosa DiaSorin
, con un calo frazionale dello 0,61%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Danieli
(+3,83%), Avio
(+2,36%), Sanlorenzo
(+1,86%) e Ferretti
(+1,66%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su WIIT
, che continua la seduta con -0,92%.
Tentenna CIR
, con un modesto ribasso dello 0,85%.
Giornata fiacca per doValue
, che segna un calo dello 0,62%.
Piccola perdita per El.En
, che scambia con un -0,61%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Venerdì 12/12/2025
05:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. 2,6%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,3%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (preced. -2,5%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,9%; preced. -2%).