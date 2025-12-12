Milano 10:14
43.944 +0,55%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:14
9.746 +0,44%
Francoforte 10:14
24.431 +0,56%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,18%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,18%, a quota 8.100,53 in apertura.
