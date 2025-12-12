Milano
10:14
43.944
+0,55%
Nasdaq
11-dic
25.687
0,00%
Dow Jones
11-dic
48.704
+1,34%
Londra
10:14
9.746
+0,44%
Francoforte
10:14
24.431
+0,56%
Venerdì 12 Dicembre 2025, ore 10.31
/ Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,18%)
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,18%)
Il CAC40 prende il via a 8.100,53 punti
In breve
,
Finanza
12 dicembre 2025 - 09.03
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,18%, a quota 8.100,53 in apertura.
Condividi
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto