Milano 11-dic
43.702 +0,54%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 +0,49%
Francoforte 11-dic
24.295 +0,68%

Borsa: Brillante Tokyo in avvio (+1,2%)

Il Nikkei 225 inizia a scambiare a 50.749,29 punti

Bene il principale indice azionario giapponese, con un progresso dell'1,20%, dopo aver aperto a 50.749,29.
