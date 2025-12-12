Milano 11-dic
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,74%

SSE a 3.871,78 punti

Indice SSE -0,74% a quota 3.871,78 all'apertura pomeridiana.
