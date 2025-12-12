Milano 15:59
43.878 +0,40%
Nasdaq 15:59
25.541 -0,57%
Dow Jones 15:59
48.827 +0,25%
Londra 15:59
9.696 -0,07%
Francoforte 15:59
24.367 +0,30%

Cambi: euro a 1,1738 dollari alle 15:41

Euro a 1,1738 sul dollaro alle 15:41.
