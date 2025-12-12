Crolla Broadcom, i conti riaccendono i timori di bolla AI

(Teleborsa) - In forte ribasso Broadcom
che mostra un -8,42%, dopo che gli ultimi risultati
hanno alimentato le preoccupazioni circa una bolla alimentata dall'intelligenza artificiale.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società tech statunitense
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 379 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 368,3. L'equilibrata forza rialzista di Broadcom
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 389,7.