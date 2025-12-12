Milano 16:00
Finanza
Crolla Broadcom, i conti riaccendono i timori di bolla AI
(Teleborsa) - In forte ribasso Broadcom che mostra un -8,42%, dopo che gli ultimi risultati hanno alimentato le preoccupazioni circa una bolla alimentata dall'intelligenza artificiale.


L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società tech statunitense, che fa peggio del mercato di riferimento.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 379 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 368,3. L'equilibrata forza rialzista di Broadcom è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 389,7.
