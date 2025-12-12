ERG, Paolo Arlandini nominato consigliere non esecutivo

ERG

(Teleborsa) -ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha nominatonuovoe membro del. La nomina segue le dimissioni diannunciate il 14 novembre.Arlandini resterà in carica fino alla prossimae, alla data odierna, non detiene azioni della società. Il Consiglio ha inoltre valutato il nuovo consigliere come, in base alle disposizioni del Testo Unico della Finanza e al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.