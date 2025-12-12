ERG, Paolo Arlandini nominato consigliere non esecutivo

(Teleborsa) - ERG
ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha nominato Paolo Arlandini
nuovo Consigliere di Amministrazione non esecutivo
e membro del Comitato Strategico
. La nomina segue le dimissioni di Luca Bettonte
annunciate il 14 novembre.
Arlandini resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti
e, alla data odierna, non detiene azioni della società. Il Consiglio ha inoltre valutato il nuovo consigliere come non indipendente
, in base alle disposizioni del Testo Unico della Finanza e al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.