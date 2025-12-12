Milano 10:15
43.961 +0,59%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:16
9.747 +0,45%
Francoforte 10:15
24.438 +0,59%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Performance positiva per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```