Venerdì 12 Dicembre 2025, ore 10.32
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
12 dicembre 2025 - 10.00
Performance positiva per l'
indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Ind Goods & Svcs
+0,99%
