Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 17:45
25.162 -2,04%
Dow Jones 17:45
48.423 -0,58%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Utilities

Performance positiva per l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
