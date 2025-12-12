Milano 16:00
43.862 +0,37%
Nasdaq 16:00
25.511 -0,68%
Dow Jones 16:00
48.810 +0,22%
Londra 16:00
9.691 -0,12%
Francoforte 16:00
24.361 +0,27%

Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Automobiles & Parts

L'Indice europeo del settore auto e ricambi avanza in maniera frazionale, arrivando a 519,36 punti.
