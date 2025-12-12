Fondo rinnovo parco veicolare, Morelli (ANITA): passaggio cruciale per lo sviluppo del trasporto pesante in chiave ambientale

(Teleborsa) -, l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le imprese leader di autotrasporto merci e logistica, esprimeche assegnaper il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci iscritte al R.E.N. e all’Albo nazionale degli autotrasportatori."E’ la prima volta che vengono destinate alla categoria risorse così importanti per loe diamo atto al Vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini e al Governo dell’attenzione che hanno dimostrato per il settore – afferma il–. Il Fondo rappresenta per noi un passaggio cruciale, poiché potrà accompagnare molte più imprese nel percorso di sviluppo in chiave ambientale, comunque ispirato al principio di neutralità tecnologica".ANITA darà il proprionell’incontro convocato dal MIT.