Fondo rinnovo parco veicolare, Morelli (ANITA): passaggio cruciale per lo sviluppo del trasporto pesante in chiave ambientale

(Teleborsa) - ANITA
, l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le imprese leader di autotrasporto merci e logistica, esprime soddisfazione per la pubblicazione del Decreto Interministeriale MEF/MIT
che assegna risorse pari a 590 milioni di euro complessivi in cinque anni
per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci iscritte al R.E.N. e all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
"E’ la prima volta che vengono destinate alla categoria risorse così importanti per lo svecchiamento del parco circolante
e diamo atto al Vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini e al Governo dell’attenzione che hanno dimostrato per il settore – afferma il Presidente di ANITA, Riccardo Morelli
–. Il Fondo rappresenta per noi un passaggio cruciale, poiché potrà accompagnare molte più imprese nel percorso di sviluppo in chiave ambientale, comunque ispirato al principio di neutralità tecnologica".
ANITA darà il proprio fattivo contributo nella fase attuativa della misura già a partire dalla prossima settimana
nell’incontro convocato dal MIT.