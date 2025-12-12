Francoforte: andamento rialzista per Porsche

colosso tedesco delle auto sportive

DAX

Porsche

indice della Borsa di Francoforte

Porsche

Porsche

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47,72 Euro. Primo supporto a 46,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45,84.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)