Francoforte: andamento rialzista per Porsche

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso tedesco delle auto sportive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Porsche rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Porsche. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Porsche evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47,72 Euro. Primo supporto a 46,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45,84.

