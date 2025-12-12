Francoforte: andamento rialzista per Porsche

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso tedesco delle auto sportive
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Porsche
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Porsche
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Porsche
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47,72 Euro. Primo supporto a 46,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)