Francoforte: in calo Aixtron

(Teleborsa) - Retrocede Aixtron, con un ribasso del 2,57%.

La tendenza ad una settimana di Aixtron è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Aixtron confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 17,71 Euro con primo supporto visto a 17,04. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 16,81.

