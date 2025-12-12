Francoforte: in calo Aixtron

(Teleborsa) - Retrocede Aixtron
, con un ribasso del 2,57%.
La tendenza ad una settimana di Aixtron
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Aixtron
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 17,71 Euro con primo supporto visto a 17,04. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 16,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)