Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Balza in avanti la big tedesca delle costruzioni
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso delle costruzioni
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 338,3 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 334,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 342,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)