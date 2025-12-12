Milano 14:09
43.852 +0,34%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 14:09
9.699 -0,04%
Francoforte 14:09
24.316 +0,09%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Ionos

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Ionos, con una variazione percentuale del 2,14%.

Lo scenario su base settimanale di Ionos rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Ionos segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25,85 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26,45. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
