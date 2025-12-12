Milano 14:09
43.852 +0,34%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 14:09
9.699 -0,04%
Francoforte 14:09
24.316 +0,09%

Francoforte: positiva la giornata per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Auto1
Avanza Auto1, che guadagna bene, con una variazione del 3,15%.
Condividi
```