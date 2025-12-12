Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh

(Teleborsa) - Bene Hellofresh
, con un rialzo dell'1,93%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Hellofresh
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,636 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,762. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,558.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)