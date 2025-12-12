Milano 14:09
43.852 +0,34%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 14:09
9.699 -0,04%
Francoforte 14:09
24.316 +0,09%

Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh
(Teleborsa) - Bene Hellofresh, con un rialzo dell'1,93%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Hellofresh suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,636 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,762. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,558.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```