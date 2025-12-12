Francoforte: risultato positivo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Delivery Hero
, in guadagno del 2,33% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Delivery Hero
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18,08%, rispetto a +1,99% del Germany MDAX
).
La tendenza di breve di Delivery Hero
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,18 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)