Francoforte: risultato positivo per Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Delivery Hero, in guadagno del 2,33% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18,08%, rispetto a +1,99% del Germany MDAX).


La tendenza di breve di Delivery Hero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,18 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,76.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
