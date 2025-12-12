Francoforte: scambi al rialzo per Wacker Chemie

Wacker Chemie

(Teleborsa) - Bene, con un rialzo del 2,69%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 67,42 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 69,37. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 66,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)