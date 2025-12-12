Harbour Energy acquista controllate di Waldorf per 170 milioni di dollari

Harbour Energy

(Teleborsa) -, compagnia petrolifera e del gas con sede a Londra, ha stipulato unEnergy Partners Ltd e Waldorf Production Ltd, attualmente in amministrazione controllata, per. Il corrispettivo sarà finanziato tramite fonti di liquidità prontamente disponibili. Il completamento è previsto per il secondo trimestre del 2026.L'acquisizionedi Harbour e sosterrà la competitività, la resilienza e la longevità delle attività di Harbour nel Regno Unito."Questa transazione rappresenta un, che si basa sulle azioni già intraprese per consolidare la nostra posizione nel bacino, viste le attuali sfide fiscali e normative - ha detto, Managing Director della Business Unit britannica di Harbour - Stabilizza la partnership di joint venture con Catcher e offre immediati benefici in termini di flusso di cassa".