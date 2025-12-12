Harbour Energy acquista controllate di Waldorf per 170 milioni di dollari

(Teleborsa) - Harbour Energy
, compagnia petrolifera e del gas con sede a Londra, ha stipulato un accordo per l'acquisizione di quasi tutte le controllate di Waldorf
Energy Partners Ltd e Waldorf Production Ltd, attualmente in amministrazione controllata, per 170 milioni di dollari
. Il corrispettivo sarà finanziato tramite fonti di liquidità prontamente disponibili. Il completamento è previsto per il secondo trimestre del 2026.
L'acquisizione accrescerà immediatamente e in modo significativo il free cash flow
di Harbour e sosterrà la competitività, la resilienza e la longevità delle attività di Harbour nel Regno Unito.
"Questa transazione rappresenta un passo importante per Harbour nel Mare del Nord britannico
, che si basa sulle azioni già intraprese per consolidare la nostra posizione nel bacino, viste le attuali sfide fiscali e normative - ha detto Scott Barr
, Managing Director della Business Unit britannica di Harbour - Stabilizza la partnership di joint venture con Catcher e offre immediati benefici in termini di flusso di cassa".