Harbour Energy acquista controllate di Waldorf per 170 milioni di dollari

(Teleborsa) - Harbour Energy, compagnia petrolifera e del gas con sede a Londra, ha stipulato un accordo per l'acquisizione di quasi tutte le controllate di Waldorf Energy Partners Ltd e Waldorf Production Ltd, attualmente in amministrazione controllata, per 170 milioni di dollari. Il corrispettivo sarà finanziato tramite fonti di liquidità prontamente disponibili. Il completamento è previsto per il secondo trimestre del 2026.

L'acquisizione accrescerà immediatamente e in modo significativo il free cash flow di Harbour e sosterrà la competitività, la resilienza e la longevità delle attività di Harbour nel Regno Unito.

"Questa transazione rappresenta un passo importante per Harbour nel Mare del Nord britannico, che si basa sulle azioni già intraprese per consolidare la nostra posizione nel bacino, viste le attuali sfide fiscali e normative - ha detto Scott Barr, Managing Director della Business Unit britannica di Harbour - Stabilizza la partnership di joint venture con Catcher e offre immediati benefici in termini di flusso di cassa".
