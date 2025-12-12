Milano 16:20
43.731 +0,07%
Nasdaq 16:20
25.429 -1,00%
Dow Jones 16:20
48.773 +0,14%
Londra 16:20
9.676 -0,28%
Francoforte 16:20
24.325 +0,13%

Impianti, proposta la nomina di Roberta Bertolani nel Cda

Finanza
Impianti, proposta la nomina di Roberta Bertolani nel Cda
(Teleborsa) - Impianti, azienda quotata all'Euronext Growth Milan che opera come System Integrator nei settori dell'Information & Communication Technology (ICT) e dell'Audio/Video, ha comunicato che, in vista dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 19 dicembre 2025, il socio Simone Lo Russo ha depositato la proposta di nomina della dott.ssa Roberta Bertolani quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

La candidata ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore indipendente della società.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```