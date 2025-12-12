Impianti, proposta la nomina di Roberta Bertolani nel Cda

Impianti

(Teleborsa) -, azienda quotata all'Euronext Growth Milan che opera come System Integrator nei settori dell'Information & Communication Technology (ICT) e dell'Audio/Video, ha comunicato che, in vista dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 19 dicembre 2025, il socio Simone Lo Russo ha depositato la proposta di nomina della dott.ssaquale nuovo membro delLa candidata ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica didella società.