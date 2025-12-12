L'UE contava 1,6 bus e pullman ogni 1.000 abitanti nel 2024

(Teleborsa) - Nel, nell'erano presenti 737.142(inclusi filobus e minibus), ovvero 1,6 autobus e pullman ogni 1.000 abitanti. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat). Questo tasso di motorizzazione è rimasto stabile negli ultimi 10 anni, mentre il numero di autovetture ogni 1.000 abitanti è aumentato significativamente nello stesso periodo (da 506 nel 2014 a 578 nel 2024).Ildi autobus e pullman ogni 1.000 abitanti è stato registrato a(4,6), seguito da Lussemburgo (4,0) ed Estonia (3,7). Isono stati registrati nei(0,5), Germania (1,0) e Austria (1,2).In media, nel 2024, il 5,1% della flotta di autobus e pullman è statoin tutta l'UE. Il tasso di rinnovo rappresenta il rapporto tra i veicoli di prima immatricolazione e il totale dei veicoli, esclusi i veicoli di seconda mano. In Lussemburgo, l'11,6% della flotta è stato rinnovato, il 9,6% nei Paesi Bassi e il 9,5% in Austria. Al contrario, solo lo 0,7% della flotta è stato rinnovato in Bulgaria, il 2,4% in Polonia e il 2,5% in Ungheria.