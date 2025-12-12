Milano 10:17
Londra: brillante l'andamento di Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, con una variazione percentuale dell'1,83%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pershing Square Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 51,12 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 50,22. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49,68.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
