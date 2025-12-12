Londra: brillante l'andamento di Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America
, con una variazione percentuale dell'1,83%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pershing Square Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 51,12 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 50,22. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)