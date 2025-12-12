Milano
Londra: positiva la giornata per Ashtead Group
12 dicembre 2025 - 13.00
Avanza la
società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia
, che guadagna bene, con una variazione del 2,75%.
Argomenti trattati
Ashtead
(6)
Titoli e Indici
Ashtead
+2,87%
