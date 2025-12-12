Milano 10:18
Londra: positiva la giornata per Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Scottish Mortgage Investment Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,5%, rispetto a +0,38% del principale indice della Borsa di Londra).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,72 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,48. L'equilibrata forza rialzista di Scottish Mortgage Investment Trust è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
