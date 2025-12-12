Londra: positiva la giornata per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate
, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Scottish Mortgage Investment Trust
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,5%, rispetto a +0,38% del principale indice della Borsa di Londra
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,72 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,48. L'equilibrata forza rialzista di Scottish Mortgage Investment Trust
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11,96.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)