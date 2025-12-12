Milano 14:10
43.843 +0,32%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 14:10
9.700 -0,04%
Francoforte 14:10
24.316 +0,09%

Londra: risultato positivo per Antofagasta

Londra: risultato positivo per Antofagasta
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia mineraria, in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda sudamericana estrattrice di rame rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di Antofagasta mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 30,41 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 29,88. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 30,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
