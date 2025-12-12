Londra: risultato positivo per Ashtead Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,36%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ashtead Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Ashtead Group
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51,54 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)