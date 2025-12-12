Milano 10:18
Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Ashtead Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,36%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ashtead Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Ashtead Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51,54 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
