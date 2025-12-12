Londra: scambi in positivo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Endeavour Mining
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,58 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)