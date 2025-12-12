Milano 10:18
43.998 +0,68%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:18
9.746 +0,44%
Francoforte 10:18
24.450 +0,64%

Londra: scambi in positivo per InterContinental Hotels Group

Londra: scambi in positivo per InterContinental Hotels Group
Seduta vivace oggi per il gruppo che gestisce alberghi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,73%.
