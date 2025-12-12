Milano
10:18
43.998
+0,68%
Nasdaq
11-dic
25.687
0,00%
Dow Jones
11-dic
48.704
+1,34%
Londra
10:18
9.746
+0,44%
Francoforte
10:18
24.450
+0,64%
Venerdì 12 Dicembre 2025, ore 10.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi in positivo per InterContinental Hotels Group
Londra: scambi in positivo per InterContinental Hotels Group
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Turismo
12 dicembre 2025 - 09.50
Seduta vivace oggi per il
gruppo che gestisce alberghi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,73%.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi al rialzo per InterContinental Hotels Group
Londra: balza in avanti InterContinental Hotels Group
Londra: positiva la giornata per InterContinental Hotels Group
Londra: scambi in positivo per Weir Group
Titoli e Indici
Intercontinental Hotels
+2,99%
Altre notizie
Londra: scambi negativi per 3i Group
Londra: scambi al rialzo per 3i Group
Londra: scambi negativi per Compass Group
Londra: scambi in positivo per Anglo American
Londra: scambi al rialzo per Land Securities Group
Londra: scambi in positivo per Spirax-Sarco Engineering
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto