Milano 10:18
43.998 +0,68%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:18
9.746 +0,44%
Francoforte 10:18
24.450 +0,64%

Madrid: andamento rialzista per Ferrovial

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.

L'andamento di Ferrovial nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 57,31 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 56,89. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 56,63.

Ufficio Studi Teleborsa
