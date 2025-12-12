Madrid: andamento rialzista per Ferrovial

società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti

Ferrovial

Ibex 35

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 57,31 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 56,89. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 56,63.