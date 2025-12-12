Milano 14:10
43.843 +0,32%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 14:10
9.700 -0,04%
Francoforte 14:10
24.316 +0,09%

Madrid: scambi al rialzo per Meliá Hotels International

Migliori e peggiori, Turismo
Madrid: scambi al rialzo per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Scambia in profit il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, che lievita del 2,31%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Meliá Hotels International più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di breve periodo di Meliá Hotels International sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7,583 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 7,413. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7,753.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```