Maersk, lo svizzero Robert Erni sarà il nuovo CFO

(Teleborsa) - A.P. Moller - Maersk
, colosso danese delle spedizioni via mare, ha nominato Robert Erni prossimo CFO e membro del board
dell'azienda. Succede a Patrick Jany, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi sei anni.
Robert Erni, cittadino svizzero, vanta oltre 30 anni di esperienza
in funzioni finanziarie nel settore logistico globale. Ha trascorso 20 anni in Kuehne+Nagel, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in ambito finanziario e ha lavorato a Hong Kong, India, Argentina, Stati Uniti e Svizzera. In seguito, ha ricoperto il ruolo di CFO di Panalpina, fino all'acquisizione dell'azienda da parte di DSV, e, più recentemente, è stato CFO di Dachser, uno dei principali fornitori globali di soluzioni per la supply chain.
"Con Robert Erni, diamo il benvenuto a un CFO altamente qualificato, con solide radici nel settore della logistica
globale e una comprovata esperienza nel guidare l'efficienza dei processi e dei costi, nonché la crescita su scala globale - afferma Vincent Clerc, CEO
di Maersk - La sua vasta esperienza internazionale e il suo forte profilo di leadership lo rendono un partner ideale per il team Maersk e non vedo l'ora di lavorare con lui".
"Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di Maersk, un'azienda che ho seguito per tutta la mia carriera e che ho imparato a conoscere dal punto di vista del cliente
- ha detto il nuovo CFO Robert Erni - Maersk sta attuando una strategia ambiziosa e innovativa per il settore e non vedo l'ora di dare il mio contributo. Ho sempre ammirato la cultura aziendale di Maersk, che è in stretta sintonia con i miei valori, sia a livello professionale che personale".
Un passaggio di consegne
fluido è previsto per il primo trimestre
, con Patrick Jany che supervisionerà la chiusura dell'esercizio e la relazione annuale, che saranno annunciate il 5 febbraio.