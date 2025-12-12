Maersk, lo svizzero Robert Erni sarà il nuovo CFO

A.P. Moller - Maersk

(Teleborsa) -, colosso danese delle spedizioni via mare, hadell'azienda. Succede a Patrick Jany, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi sei anni.Robert Erni, cittadino svizzero, vantain funzioni finanziarie nel settore logistico globale. Ha trascorso 20 anni in Kuehne+Nagel, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in ambito finanziario e ha lavorato a Hong Kong, India, Argentina, Stati Uniti e Svizzera. In seguito, ha ricoperto il ruolo di CFO di Panalpina, fino all'acquisizione dell'azienda da parte di DSV, e, più recentemente, è stato CFO di Dachser, uno dei principali fornitori globali di soluzioni per la supply chain."Con Robert Erni, diamo il benvenuto a unglobale e una comprovata esperienza nel guidare l'efficienza dei processi e dei costi, nonché la crescita su scala globale - affermadi Maersk - La sua vasta esperienza internazionale e il suo forte profilo di leadership lo rendono un partner ideale per il team Maersk e non vedo l'ora di lavorare con lui"."Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di Maersk,- ha detto il nuovo CFO Robert Erni - Maersk sta attuando una strategia ambiziosa e innovativa per il settore e non vedo l'ora di dare il mio contributo. Ho sempre ammirato la cultura aziendale di Maersk, che è in stretta sintonia con i miei valori, sia a livello professionale che personale".Unfluido è previsto per il, con Patrick Jany che supervisionerà la chiusura dell'esercizio e la relazione annuale, che saranno annunciate il 5 febbraio.