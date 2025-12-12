Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 21:07
25.228 -1,79%
Dow Jones 21:07
48.507 -0,41%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: andamento negativo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Rosso per la banca d'affari americana, che sta segnando un calo dell'1,86%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Goldman Sachs mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,72%, rispetto a +1,42% dell'indice americano).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Goldman Sachs rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 908,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 886,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 929,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
