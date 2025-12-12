New York: andamento negativo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Rosso per la banca d'affari americana
, che sta segnando un calo dell'1,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Goldman Sachs
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,72%, rispetto a +1,42% dell'indice americano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Goldman Sachs
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 908,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 886,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 929,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)