New York: andamento negativo per Nvidia

(Teleborsa) - Rosso per il chipmaker, che sta segnando un calo del 2,84%.

Lo scenario su base settimanale di Nvidia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico della società di chip mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 173,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 180,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 170,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
