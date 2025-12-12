New York: andamento negativo per Nvidia

(Teleborsa) - Rosso per il chipmaker
, che sta segnando un calo del 2,84%.
Lo scenario su base settimanale di Nvidia
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della società di chip
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 173,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 180,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 170,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)