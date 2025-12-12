Milano 16:01
New York: andamento negativo per Seagate Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano con un calo del 3,60%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 303,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 290,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 315,7.

