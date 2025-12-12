Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 21:07
25.228 -1,79%
Dow Jones 21:07
48.507 -0,41%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: andamento rialzista per Bristol Myers Squibb

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Bristol Myers Squibb
(Teleborsa) - Avanza l'azienda biofarmaceutica, che guadagna bene, con una variazione del 2,46%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Bristol Myers Squibb mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,98%, rispetto a -0,31% dell'indice del basket statunitense).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Bristol Myers Squibb. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Bristol Myers Squibb evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 52,92 USD. Primo supporto a 52,05. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```