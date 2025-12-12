New York: andamento rialzista per Bristol Myers Squibb

(Teleborsa) - Avanza l'azienda biofarmaceutica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,46%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Bristol Myers Squibb
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,98%, rispetto a -0,31% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Bristol Myers Squibb
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Bristol Myers Squibb
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 52,92 USD. Primo supporto a 52,05. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)