New York: andamento rialzista per Celanese

(Teleborsa) - Avanza il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici
, che guadagna bene, con una variazione del 3,60%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Celanese
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Celanese
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Celanese
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 44,95 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,78. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,12.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)