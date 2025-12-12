Milano 16:01
New York: andamento rialzista per Celanese

(Teleborsa) - Avanza il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che guadagna bene, con una variazione del 3,60%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Celanese evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Celanese rispetto all'indice.


Tecnicamente, Celanese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 44,95 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,78. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
