New York: andamento rialzista per DoorDash

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader americano delle consegne di pasti
, che lievita del 2,01%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che DoorDash
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,54%, rispetto a -1,25% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di DoorDash
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 231,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 225,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 222,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)