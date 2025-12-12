Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 21:07
25.228 -1,79%
Dow Jones 21:07
48.507 -0,41%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: andamento rialzista per DoorDash

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader americano delle consegne di pasti, che lievita del 2,01%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che DoorDash mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,54%, rispetto a -1,25% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di DoorDash. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 231,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 225,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 222,3.

