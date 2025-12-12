New York: andamento rialzista per Tesla Motors

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore automotive
, in guadagno del 3,39% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors
rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 467,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 452,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 442,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)