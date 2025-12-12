New York: andamento rialzista per United Health

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big delle assicurazioni sanitarie
, in guadagno del 2,22% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'assicuratore sanitario
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di United Health
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 346,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 339,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 354,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)