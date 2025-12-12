Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:28
25.317 -1,44%
Dow Jones 19:28
48.555 -0,31%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: andamento sostenuto per Chipotle Mexican Grill

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Chipotle Mexican Grill
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nella gestione di fast food, con una variazione percentuale del 3,54%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Chipotle Mexican Grill mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,72%, rispetto a -0,63% dell'indice del basket statunitense).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 36,58 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 35,4. L'equilibrata forza rialzista di Chipotle Mexican Grill è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 37,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```