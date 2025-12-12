Milano
17:35
43.514
-0,43%
Nasdaq
19:28
25.317
-1,44%
Dow Jones
19:28
48.555
-0,31%
Londra
17:35
9.649
-0,56%
Francoforte
17:35
24.186
-0,45%
Venerdì 12 Dicembre 2025, ore 19.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: AppLovin in forte discesa
New York: AppLovin in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
12 dicembre 2025 - 18.00
Scende sul mercato la
piattaforma tecnologica di applicazioni
, che soffre con un calo del 5,70%.
Condividi
Leggi anche
AppLovin scambia in rosso a New York
New York: andamento rialzista per AppLovin
New York: in calo AppLovin
New York: andamento rialzista per AppLovin
Titoli e Indici
Applovin
-4,06%
Altre notizie
New York: movimento negativo per AppLovin
New York: amplia il rialzo AppLovin
New York: nuovo spunto rialzista per AppLovin
New York: scambi al rialzo per AppLovin
New York: allunga il passo AppLovin
New York: positiva la giornata per AppLovin
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto