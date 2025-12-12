New York: brillante l'andamento di Ball

fornitore di imballaggi in metallo e plastica usati nell'industria alimentare

S&P-500

Ball

Ball

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 3,35%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 51,38 USD e primo supporto individuato a 49,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52,93.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)