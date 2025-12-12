New York: brillante l'andamento di Ball

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di imballaggi in metallo e plastica usati nell'industria alimentare
, che avanza bene del 3,35%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ball
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Ball
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 51,38 USD e primo supporto individuato a 49,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52,93.
