New York: brillante l'andamento di McDonald's

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gigante del fast food, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che McDonald's mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,21%, rispetto a +1,19% dell'indice americano).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 317,2 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 311,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 308,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
