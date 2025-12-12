Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:28
25.317 -1,44%
Dow Jones 19:28
48.555 -0,31%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: brillante l'andamento di McDonald's

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di McDonald's
Seduta positiva per il gigante del fast food, che avanza bene dell'1,82%.
Condividi
```