New York: netto calo registrato da AppLovin

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che esibisce una perdita secca del 5,70% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AppLovin
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di AppLovin
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 704,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 659,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 749,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)