Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:29
25.318 -1,43%
Dow Jones 19:29
48.557 -0,30%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: netto calo registrato da AppLovin

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che esibisce una perdita secca del 5,70% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AppLovin più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di AppLovin è in rafforzamento con area di resistenza vista a 704,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 659,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 749,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
