New York: nuovo spunto rialzista per Adobe Systems

(Teleborsa) - Avanza il produttore di Photoshop e Acrobat
, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Adobe Systems
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,21%, rispetto a -1,67% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Tecnicamente, Adobe
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 364,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 351,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 378,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)