Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:29
25.318 -1,43%
Dow Jones 19:29
48.557 -0,30%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: nuovo spunto rialzista per Adobe Systems

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il produttore di Photoshop e Acrobat, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Adobe Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,21%, rispetto a -1,67% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Tecnicamente, Adobe è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 364,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 351,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 378,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
